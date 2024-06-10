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パイソン\u0026コンチョ　レザー腕時計　レザーブレスレット
商品番号 L16481209798
商品名

パイソン\u0026コンチョ　レザー腕時計　レザーブレスレット
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ　レザーウォッチインディアン文字盤が目を引くデザイン◎腕時計としても◎ブレスレットとしてお使い頂くのも◎パイソンレザー\u0026牛皮ひもフリーサイズで調整◎レザーブレスレットのようなデザインが気に入り、バイクに乗る時に数回程度使用しておりました^-^レザーですので汗をかいてもさらりとした質感があり重宝アイテムです☆またパイソンレザー・黒牛革とのコンビで時計は脱着式になっております。バイク乗りの方・レッドムーン好きの方にオススメの一点モノになります^-^電池は切れておりますが電池交換頂ければちゃんと動きます^-^動作不良もなく良好です。とにかくCOOLなレザーウォッチです^-^2023.04月動作確認済みカラー···ブラック・シルバー・蛇柄#レッドムーン#redmoon#インディアンモーターサイクル#indianmotorcycle#ブラック#SR400#ブラットカフェ#カフェレーサー#アメリカン#ビッグハンド#レザー#レザーブレス#red#フラットヘッド#ハーレー#ハーレーダビッドソン#バイク#ネイティブ#ネイティブインディアン#インディアン#マッコイ#リーバイス#レッドウィング#シュガーケーン#レザークラフト#リーバイス#FUNNY#ファニー
http://narcologia.ru/goods/scissoring528696.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney945149.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming903192.html

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