ヒューゴ ボス コインケース レザー ブラック 未使用 HUGO BOSS

ヒューゴボスコインケースレザーブラック未使用HUGOBOSS小銭入れ財布コンパクトウォレット■ランク：未使用■状態未使用品ですが、背面に小キズ、薄スレあり、ロゴプレートにキズ、スレあり。■ブランド：ヒューゴボスHUGOBOSS■商品名：-■型番：-■ライン：-■カラー：-ブラック■サイズ：約9×7.5×1.5cm■素材：レザー■シリアル/刻印など：-■仕様：小銭入れ×1・内ポケット×1■付属品：箱■商品コメント：開閉口が大きく開き使い勝手抜群のコインケースです。シンプルなデザインでビジネスシーンでも活躍すること間違い無しのアイテムです。■お問い合わせ番号：230311-38■仕入れ先こちらの商品はハッピーオークションさん主催の転売市場にて仕入れた商品です。鑑定もしておりますのでご安心してお買い求めください。★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。カラー···ブラック柄・デザイン···無地



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