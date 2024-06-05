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ビンテージ　メキシカン　プレーン　ウェーブリング　シルバー925　MEXICO
商品番号 W88207689028
商品名

ビンテージ　メキシカン　プレーン　ウェーブリング　シルバー925　MEXICO
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約13-14号アメリカ買い付けで購入。インディアンジュエリー、メキシカンジュエリー等と一緒に使用していたものです。ヴィンテージ、メキシカン、ウェーブ、プレーンリング。人気の高い無地デザインになります。925刻印あり。画像で判断お願い致します。インディアンジュエリーやメキシカンジュエリー等のコーデに。ヴィンテージのため傷汚れダメージ等ある場合が御座います。モニターや撮影時の光加減で実物の色と異なって映り込む場合があります。中古品に神経質な方は購入をお控え下さい。ご自身で納得された方のみ購入をお願い致します。インディアンジュエリーメキシカンジュエリーナバホホピズニUSAネイティブアメリカンビンテージメキシカンMexicoスターリングシルバーSterlingSilver銀無垢印台シグネットリングかまぼこ材質...シルバーカラー...シルバー
http://narcologia.ru/goods/moped15468.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual194146.html
http://narcologia.ru/goods/ordering274979.html
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