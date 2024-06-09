シルバーリング　インディアンジュエリー

シルバーリングになります。約20号幅最大約1.2センチ最小約6ミリ 厚さ約2ミリ素材 シルバー950一点一点手作業で制作してますので形状や刻印のズレ、小傷、個体差などがあります。気になる方はご購入を控えてください。画面上と実物ではシルバーの色や質感がターコイズの色合いなど異なって見える場合がありますのでご了承ください。質問など何か気になることがあればお気軽にお聞きください。



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