【最終お値下】FENDI フェンディー レザーブレスレット

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商品詳細
FENDI／マルチカラーレザーブレスレットブラックのレザーを編んだ◆マルチカラーレザーブレスレット◆コントラストの効いたイエローとブラックの映える、マルチカラーのコード部分で長さ調節が可能。イエローのエナメルでFFヴァーティゴモチーフをあしらったメタルチャームが手元にモードなアクセントをプラスします。自宅保管。ペット、喫煙無しです。新品未使用ですが、細い細い傷がプレートの裏にあります。気になさる方はご遠慮下さい。コンパクトに発送致します。
http://narcologia.ru/goods/choice799485.html
http://narcologia.ru/goods/slide156687.html
http://narcologia.ru/goods/composite974554.html
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