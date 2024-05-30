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【最終お値下】FENDI フェンディー レザーブレスレット
商品番号 F54538927925
商品名

【最終お値下】FENDI フェンディー レザーブレスレット
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 8,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDI／マルチカラーレザーブレスレットブラックのレザーを編んだ◆マルチカラーレザーブレスレット◆コントラストの効いたイエローとブラックの映える、マルチカラーのコード部分で長さ調節が可能。イエローのエナメルでFFヴァーティゴモチーフをあしらったメタルチャームが手元にモードなアクセントをプラスします。自宅保管。ペット、喫煙無しです。新品未使用ですが、細い細い傷がプレートの裏にあります。気になさる方はご遠慮下さい。コンパクトに発送致します。
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