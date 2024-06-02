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ご覧いただきありがとうございます^^◇商品説明◇GUCCIcross\"G\"silver925necklessグッチ クロスGシルバー925ネックレスモチーフのGを２つあしらいクロスさせて、更に裏表も僅かに違う贅沢なデザインになっているトップ。カラー/シルバーサイズ/トップ 24mm×34mmチェーン 49cm、54cmどちらかで調整可能◇状態◇綺麗な状態で、チェーンも特に不具合などもありません。付属品揃っており美品なのでお得だと思います。★基本的にメンズアイテムを取り扱っておりますが、レディースとして女性の方で購入される方も多いです^^★リピーター様など例外はありますが、基本的に大幅な値下げはいたしません。常識の無い方との取引は不安要素が多いので、非常識と感じた方は即ブロックいたします。★他サイトにも出品しておりますので急に削除する場合があります。★正規品しか取り扱いませんので鑑定後の評価でも構いません。万が一模造品だった場合、証明していただければ送料着払いで返品お約束します。★商品に関して気になる事がございましたら購入前にご質問ください。★発送は迅速に心掛けており、梱包は雨濡れしないよう配慮いたします。★お取り置き、専用はお受けしますが保証はできません。★出品している中古のものは自身が着用する事もあります。状態の変化等ありましたら記載いたします。気持ちの良いお取引ができたら嬉しいです。同系統のアパレル多数出品しています。#古着masta←全出品物確認できます。ape.stussy.mastermind.neighborhood.readymade.windandsea.antisocial.north.face.verdy.nigo.palace.fr2.girlsdon'tcryoff-white.nike.adidas.fog.essensals.gdc.