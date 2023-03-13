美品 パイソンレザー 長財布 蛇革 本革 ブラック 黒

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美品パイソンレザー長財布蛇革本革ブラック黒サイズ実寸（平置き個人測りです） １９ｘ１０ｘ３ｃｍ位です。使用感無く見た目綺麗だと思います。レトロ品（長期保管品）に成ります。写真をご確認下さい。写真に写っているものが商品のすべてとなります。匂い、傷当、神経質な方、完美をお求めの方は、ご購入をお控え下さい。敏速な、受け取り報告、連絡、を出来る方のみでの入札をお願い致します。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革