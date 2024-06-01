超スペシャル　80’s レザー　stone island マッシモオスティ

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超スペシャルなレザージャケットです！80’sのオーダーメイドで作られた世界で一着しか存在しないもので、物凄く異様な雰囲気を放っている一着です！ジッパーはストーンアイランドやCELINEで使われているLAMPOジッパーです！デザインは80’sストーンアイランドのマッシモオスティがデザインした様な感じで見るだけで面白い服ですが、使われている素材も極上でかなり良い革を使っております。そしとこのレザージャケットの特徴は着た時のシルエットです。もう溜め息が出るくらい美しいシルエットで身体を包んでくれます。着たらわかりますが、誰が着てもハマる究極のレザージャケットです。語りたいことが沢山ありますが、長くなってしまうので、とにかく最高でオススメです。服好きの人なら必ずこの服に反応してくれる確信があります。実寸肩幅76cm身幅85cm袖丈54cm着丈65cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。こちらはビンテージの為、返品はお受けできません。たまに説明に記載がないことから返品を求められることがございますがお受けできません。気になる事ございましたら事前にコメント下さい。#ストーンアイランド #massimoosti#CELENE