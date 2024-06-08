値下げ交渉OK BALENCIAGA(バレンシアガ) レザー バングル男女兼用

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BALENCIAGAのレザーバングルになります。腕につけてバングルとして使用してもよし、バッグ等に着けてワンポイントとして使ってもいいです。新品購入しましたが数回しか装着しておりませんので美中古です。多少の値下げ交渉承ります。気軽にバレンシアガを取り入れやすい価格にしておりますのででこの機会にどうぞ。