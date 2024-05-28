美品✨　Paul Smith メンズネクタイ　ボルドー

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商品詳細
ブランド:PaulSmithポールスミスカラー:ボルドー材質:シルク100%長さ:150cm大剣幅:9.5cm★値下げ交渉歓迎★★24時間以内発送★当アカウントの他のネクタイを同時購入する場合は同梱しますので200円引き致します！コメントでお知らせください。下記ハッシュタグより他のハイブランドネクタイも是非ご覧ください！#まるだいのブランドネクタイ管理番号E221
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