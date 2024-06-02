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90s old stussy vtg tシャツ 銀タグ ステューシー 黒タグ
商品番号 W35126180348
商品名

90s old stussy vtg tシャツ 銀タグ ステューシー 黒タグ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】ブランド、メーカー：ステューシーカラー：ブラックサイズ：表記M素人寸で着丈約68cm身幅約52cm肩幅約46cmです。オールドステューシーのビンテージtシャツです。配色抜群。お探しの方、是非。【商品の状態】使用状況：画像で確認いただける通り、ユーズドですが特筆すべきダメージ、汚れありません。古着なれした方でしたら問題ない状態かと思います。注意事項：古着に理解の無い方は入札をお控え下さい。気になる事が御座いましたら事前に質問をお願いします。落札後はNCNRでお願いします。素人による梱包になりますのでご理解ください。※他にも出品しておりますのでよろしければご覧下さい。80sアメリカ製vintageナイキアディダスロゴnikeadidasmickeyチャンピオンセントジェームスビンテージlevi's501701606rundmcbeastieboysraidersレイダーススウェット西ドイツサチモスオカモトズNFLfelcoスラッシャーthrasherpowellsantacruzsupremeシュプリームカーハートtシャツスウェットcarhartt菅田将暉小松菜奈あいみょんmarlboroマルボロタバコAppleBOSE企業デトロイト黒タグ紺タグ
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