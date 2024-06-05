【美品】ジッピーオーガナイザー エピ ラウンドファスナー

ご覧頂きありがとうございます♪正規品のみ取り扱っております。コメント無し即購入大歓迎です✨商品説明とプロフィールのご一読お願い致します♪♦️商品説明♦️LOUISVUITTONの長財布【ジッピーオーガナイザー】です♪ラウンドファスナータイプで大きめサイズなので通帳やパスポートも収納出来てクラッチバッグとしてもお使い頂けるかと思います(^^)カードポケットが16枚の新型モデルです♪長年人気のあるエピラインです♪小銭入れと札入れは大きく開くのでお札やレシートも出し入れしやすく、いっぱい入ってとても使い勝手の良い商品です♪♦️商品詳細♦️【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【商品名】ジッピーウォレット【ライン】エピ【サイズ】約縦12cm×横21cm【仕様】小銭入れ×1札入れ×2フリーポケットx2カードポケットx16【シリアル】CA1148【購入先】エコリング♦️商品状態♦️外観:通常使用に伴うスレや小傷有りますが写真の通りほとんど目立たない程度です✨内観:目立つ傷やスレはありません♪使用感も感じない超美品です✨エピラインくっきり✨大きな傷やベタ付き無し✨大きな型崩れ無し✨金具ピカピカ✨ファスナーはスムーズに動きます✨小銭入れスレ無し✨✅出品に際して心を込めてリペア、クリーニング致しました✨写真の通り綺麗な状態で届いてそのままお使い頂けるコンディションです♪♦️安心への取り組み♦️✅神奈川県公安委員会より古物商許可を取得しております。✅真贋鑑定を行うストアで購入後、私自身でも鑑定を行っております。✅偽物の売買は法律で禁止されています。絶対に行いません。❣️万が一商品が偽物だった場合は返品・返金を承りますので安心してお買い求め下さい♪詳しくはプロフィールのご確認お願い致します。--------------------------------------ご覧頂きありがとうございました♪お気軽にご質問下さい✨迅速、丁寧な対応を心掛けております。フォロワー様5%くらいお値引き出来ます(^^)ご購入前にコメントお願い致します♪34



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