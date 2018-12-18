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アディダス　adidas　マーキーブースト　Marquee Boost 27.5
商品番号 U59388906170
商品名

アディダス　adidas　マーキーブースト　Marquee Boost 27.5
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スニーカー型···ハイカット履き口···紐アディダス　adidasマーキーブースト　MarqueeBoost27.5新品にて購入後、一度だけ履き近場を散歩しましたが、自分の服装と合わなかったので出品致します。　箱付きです。一度履いた中古品です。神経質な方はご遠慮ください。お値下げは考えておりません。小売価格18,700円#バスケットシューズ　#バッシュ　#ストリート　#NBA#ポルジンギス　#ジョン・ウォール　#イングラム　#3on3　#ロケッツ　#マーベリックス　#ペリカンズ　#ナイキ　#NIKE　#プーマ　#puma　#Reebok　#リーボック　#新品　#未使用
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国内発売中】アディダス マーキー ブースト ミッド & ロー 全7色 ...

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