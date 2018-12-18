アディダス　adidas　マーキーブースト　Marquee Boost 27.5

スニーカー型···ハイカット履き口···紐アディダス adidasマーキーブースト MarqueeBoost27.5新品にて購入後、一度だけ履き近場を散歩しましたが、自分の服装と合わなかったので出品致します。 箱付きです。一度履いた中古品です。神経質な方はご遠慮ください。お値下げは考えておりません。小売価格18,700円#バスケットシューズ #バッシュ #ストリート #NBA#ポルジンギス #ジョン・ウォール #イングラム #3on3 #ロケッツ #マーベリックス #ペリカンズ #ナイキ #NIKE #プーマ #puma #Reebok #リーボック #新品 #未使用



国内発売中】アディダス マーキー ブースト ミッド & ロー 全7色 ...



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パフォーマンス/MARQUEE BOOST/マーキーブースト/ホワイト/EF1230/26cm/WHT



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