伊勢丹限定 NEIGHBORHOOD NH 232 Tシャツ　TEE 灰

2023aw 伊勢丹メンズ20周年限定品新宿伊勢丹のみで販売された希少なお品ですピグメント加工ですので経年変化を楽しみながら着用できますグレー gray ＸLサイズ肩幅：55cm×身幅62cm×着丈73.5cm×袖丈25cm誤差ご了承ください。サイズ大きめと記載されてる方がいますが採寸通りそんなことはなく、スタッフの方もいつものサイズか製品加工で縦の縮みが出ているので着丈が気になる方はワンサイズ上をおすすめしているとのことでしたコットン天竺のオリジナルボディーに、ピグメントダイ加工を施したショートスリーブTシャツ。ロゴとスカルモチーフをラバープリント。新品 新宿伊勢丹メンズ20周年限定 NEIGHBORHOODネイバーフッド NH232SPOT.TEESS-1ピグメント加工スカルTシャツ



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