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PORTER　シュリンク　三つ折り財布
商品番号 C63965926522
商品名

PORTER　シュリンク　三つ折り財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 6,216 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一年程バックに入れて使用しておりました。中古品にご理解ある方の購入宜しくお願い致します。現品のみの出品になります。　カラー...グレー素材...本革財布形...三つ折り
http://narcologia.ru/goods/marshal652080.html
http://narcologia.ru/goods/procurement521433.html
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