  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
NB 靴　(未使用)25.5
商品番号 U93006221877
商品名

NB 靴　(未使用)25.5
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

メインカラー···ホワイト、ブラック大人気色です。#NB#ニューバランス大阪で入荷しましたが、取引先の方から譲り受けました商品です。新品、美品です。一度も履いては無くて、手さげバッグに入れ購入した際、箱は靴屋さんで破棄されたそうです。2023年9月大阪にて購入。7500⇨6500まで値下げしてますのでここからのお値下げは考えてません。靴の下のゴム部分のテンテンはガラです。梱包発送は沖縄からさせて頂きます。※箱は無しのため定価より半額以下で出品。購入後は早くて即日配送〜2日間かけての配送。よろしくお願いします。配送料金　着払いすり替え防止のため返品は不可ですので、ご理解いただけた方のみのご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/recommended395690.html
http://narcologia.ru/goods/diamond607958.html
http://narcologia.ru/goods/encourage154772.html

NB 靴　(未使用)25.5
ニューバランスプロスニーカー ポートランド グレー 25.5cm PL-881-255

NB 靴　(未使用)25.5
ニューバランス 【newbalance 255】 スケートボード スケボー スケシュー スニーカー メンズ シューズ ヌメリック Numeric SHOES MENS カラー:Black/White

NB 靴　(未使用)25.5
Amazon | [ニューバランス] NUMERIC NM255 FLO BLACK/WHITE nm255flo ...

NB 靴　(未使用)25.5
ニューバランス PL331-255 レッド / 25.5cm プロスニーカー ポートランド

NB 靴　(未使用)25.5
ニューバランスプロスニーカー ニューヨーク ホワイト 25.5cm NY-181-255

NB 靴　(未使用)25.5
dショッピング |ニューバランス NEW BALANCE ランニングシューズ ...

NB 靴　(未使用)25.5
ニューバランス NM255PHA 27,5cm BLUE

NB 靴　(未使用)25.5
NEW BALANCE/ニューバランス NM306WAV WHITE/BABY BLUE LEATHER/MESH NUMERIC JAMIE FOY SIGNATURE MODELスケシュ/スケートボードシューズ 靴 スニーカー [サイズのある場合のみ交換可能 返品キャンセル一切不可]

NB 靴　(未使用)25.5
ニューバランス BS118-255 ホワイト / 25.5cm プロスニーカー ボストン

NB 靴　(未使用)25.5
正規取扱店 new balance (ニューバランス) U574 WO2 スニーカー BEIGE NB839

NB 靴　(未使用)25.5
Amazon | [ニューバランス] スニーカー CM996 GORE-TEX ゴアテックス ...

NB 靴　(未使用)25.5
NB M411RK2 BLACK/ORANGE] New Balance ニューバランス スニーカー ...

NB 靴　(未使用)25.5
2021年製】新品同様/NB/ニューバランスNew Balance/CM996WN2/C-CAP ...

NB 靴　(未使用)25.5
ニューバランス NM255PHA 27,5cm BLUE | フリマアプリ ラクマ

NB 靴　(未使用)25.5
New Balance【送料/関税込】WX452RM ニューバランス (New Balance ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru