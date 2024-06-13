NB 靴　(未使用)25.5

メインカラー···ホワイト、ブラック大人気色です。#NB#ニューバランス大阪で入荷しましたが、取引先の方から譲り受けました商品です。新品、美品です。一度も履いては無くて、手さげバッグに入れ購入した際、箱は靴屋さんで破棄されたそうです。2023年9月大阪にて購入。7500⇨6500まで値下げしてますのでここからのお値下げは考えてません。靴の下のゴム部分のテンテンはガラです。梱包発送は沖縄からさせて頂きます。※箱は無しのため定価より半額以下で出品。購入後は早くて即日配送〜2日間かけての配送。よろしくお願いします。配送料金 着払いすり替え防止のため返品は不可ですので、ご理解いただけた方のみのご購入をお願いいたします。



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