weirdo ウォレットチェーン

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weirdoのウォレットチェーンになります。全体的に使用感ありますが、まだまだお使いいただけるかと思います。状態は写真にて確認お願い致します。中古品のため、細かな点が気になる方は購入をお控え下さい。宜しくお願い致します。