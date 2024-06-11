【美品】ヴィトン　ポルトフォイユ クレマンス エピ ノワール　長財布　人気　黒

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○状態目立ちにくいですが、少し角スレがあります。まだまだお使い頂けると思います。※写真参照それ以外は外側内側、金具全てかなりの美品になります。○サイズ横19.5cm×縦8.5cm×マチ2cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。※平置き実寸になります。○カラーノワール ブラック 黒 シルバー 金具○素材レザー エピ 革 カーフ○参考価格定価91300円※現在公式サイトでは再入荷待ちとなっております。○付属品なし○仕様・ラウンドファスナー開閉・内側マチ付コンパートメントx2・オープンポケットx2・ファスナー小銭入れx1・カードポケットx8○購入元当ショップの商品は偽物、コピー品を一切取り扱っておりません。ブランド真贋鑑定済みショップ/大手リユースショップ等での購入品のみ出品しております。※万が一真贋調査で偽物だった場合、全額返金致します。○配送簡易包装にて1〜2日以内に発送致します。○アイテム キーワードM60915【美品】ヴィトン ポルトフォイユクレマンスエピノワール 財布長財布 レザー 二つ折りラウンドジップ ジップ ウォレットルイヴィトンLOUISVUITTON人気 レア ラウンドファスナー ジッピーウォレット男女兼用 ユニセックス プレゼント○その他ご質問等ございましたらお気軽にコメント頂けますと幸いです！カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革