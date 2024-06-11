UNDERCOVER アンダーカバー PSYCHO Tシャツ

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UNDERCOVER16SSTheGREATEST期officialPSYCHOTシャツカラー：ブラックサイズ：Ｌ（表示サイズ：3）状態：新品未開封購入後、未開封のまま自宅クローゼットにて保管しておりました。未開封のため採寸はしておりません。PSYCHOシリーズはJONIOさんも愛用されていますので、お好きな方いかがでしょうか。新品未開封のものは、もうなかなかないのではないでしょうか。