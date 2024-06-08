『送料無料』創立20周年モデルlafayette ニューエラ キャップ

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商品詳細
創立20周年モデルのキャップです。サイズ59.6cm。バイザー付けて着用したので美品です。着用回数は1回です。美品だと思います。被るつもりでしたが機会が少ない為出品致します。是非、よろしくお願い致します。#lafayette#ニューエラ#ストリート#stussy#supremeカラー···ホワイト
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Lafayette(ラファイエット)
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ラファイエット トゥウェンティス ニューエラ - 7 1/4
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