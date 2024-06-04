マリテフランソワジルボー Tシャツ

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サイズ:3XL着丈約83身幅約72かなり希少だと思います。Tシャツとスウェットの中間のような厚手の生地です。女性の方がワンピースのように着てもかわいいと思います。【程度】多少の使用感【備考】古いものに関しましては、ご紹介前に十分に確認しておりますが、見落としたダメージなどある場合がございますのでご了承くださいませ。ご不明な点などございました際はお問い合わせください。マリテフランソワジルボーシャトルパンツカラー···グリーン袖丈···半袖