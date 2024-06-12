リアムギャラガー ツアー Tシャツ サマーソニック

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SUMMERSONIC2023LiamGallagher“C'MonYouKnowPhoto”Tシャツバックプリントには、サマーソニック2023の日程(大阪、東京)がプリントされております。サイズM(海外規格なので日本のLサイズ相当になるかと思います)新品で購入後クロークにて保管しておりました。撮影のため広げたのみで未着用です。神経質な方はご遠慮下さい。発送はゆうパケットです。SUMMERSONIC2023LiamGallagherリアムギャラガーサマーソニックオアシスOASISノエルギャラガー