新品　VANS ヴァンズ SENTRY SK8-HI WC

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(*´∀｀*)新品 VANSヴァンズSENTRYSK8-HIWC サイズ 27cm 箱無し元箱付きプラス¥300となりますのでコメント下さい。VANSの新しいスタイル\"SENTRYSK8-HIWC\"は、SK8-HIにボリュームあるワッフルカップを使用し、インソールには「ULTRACUSH」を採用することで、さらに快適なクッション性を実現したモデル。カラーブラック素材天然皮革,合成繊維メインカラー...ブラック
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