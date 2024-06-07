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新品　VANS ヴァンズ SENTRY SK8-HI WC
商品番号 O97596817017
商品名

新品　VANS ヴァンズ SENTRY SK8-HI WC
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(*´∀｀*)新品　VANSヴァンズSENTRYSK8-HIWC　サイズ　27cm　箱無し元箱付きプラス¥300となりますのでコメント下さい。VANSの新しいスタイル\"SENTRYSK8-HIWC\"は、SK8-HIにボリュームあるワッフルカップを使用し、インソールには「ULTRACUSH」を採用することで、さらに快適なクッション性を実現したモデル。カラーブラック素材天然皮革,合成繊維メインカラー...ブラック
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