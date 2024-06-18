WIND AND SEA × GOD SELECTION XXX コラボ ベルト

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商品詳細
★WINDANDSEA×GODSELECTIONXXXのコラボベルトです。★色:ブラック×レッドのボーダーになります。★サイズ:全長は約120cmになります。 ※素人寸になりますで、多少の誤差はご了承ください。★WINDANDSEAで購入しました。※中古になりますので、多少の使用感や汚れなどあります。※購入後は数回着用しております。※付属品などはなく、写真に写っている物のみとなります。※値下げ交渉はご遠慮願います。
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