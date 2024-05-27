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LOUIS VUITTON ダミエ 長財布 ルイヴィトンポルトフォイユサラ
商品番号 X41801297162
商品名

LOUIS VUITTON ダミエ 長財布 ルイヴィトンポルトフォイユサラ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★24時間以配送、即購入歓迎、早い者勝ち★#bunnyQセット購入で200円引き！ブランドLouisVuitton　ルイヴィトン　LOUISVUITTONダミエ長財布中古品です。サイズ:縦10.7cm横18.5cm最大縦サイズ17cmポケットサイズ8.5cm※素人の測定ですので多少の誤差はご了承下さいませ。●梱包と発送に関しましてできるかぎり丁寧に梱包させていただきます。箱での発送ではございません。●こちらの商品は「中古ブランドの古物市場」から正規品の商品を購入しております。鑑定士様の元で鑑定済みの商品ですので、ご安心ください。●こちらの商品はUSED品ですので、新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください
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