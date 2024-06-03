【美品】HERMES エクスリブリス　リング

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商品詳細
こちらは、ヴィンテージのHERMESエクスリブリスリングです。現行の物(シルバーピンクゴールド)も販売されていますが、こちらは2000代初期に発売されたシルバーxシルバーの個体です。素材：Ag925付属品：純正品ケースサイズ：52他のサイトでも販売しているため、時間差で売り切れてしまう場合がございます。また、交渉中でも、先に購入された方を優先しますので、ご了承下さい。状態は良いのですが、新品ではございませんので、中古品であることをご理解の上、ご購入いただきますようお願いいたします。※評価の悪い方（購入後に支払いしない方等で）は取引をキャンセルさせて頂く場合がございますので、ご了承下さい。
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