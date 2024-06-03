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【美品】HERMES エクスリブリス　リング
商品番号 T58862418404
商品名

【美品】HERMES エクスリブリス　リング
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 33,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、ヴィンテージのHERMESエクスリブリスリングです。現行の物(シルバーピンクゴールド)も販売されていますが、こちらは2000代初期に発売されたシルバーxシルバーの個体です。素材：Ag925付属品：純正品ケースサイズ：52他のサイトでも販売しているため、時間差で売り切れてしまう場合がございます。また、交渉中でも、先に購入された方を優先しますので、ご了承下さい。状態は良いのですが、新品ではございませんので、中古品であることをご理解の上、ご購入いただきますようお願いいたします。※評価の悪い方（購入後に支払いしない方等で）は取引をキャンセルさせて頂く場合がございますので、ご了承下さい。
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