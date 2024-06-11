Paul Smith ポールスミス 長財布ポールドローイング 濃紺

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商品詳細
ポールスミスの長財布です。角擦れもなく、表面もきれいだと思いますが、右側に形崩れがあります。左から4.5cmぐらいのところも少しへこみがあるようです。その分お安い価格になっていますので、気にならない方にはとてもお買い得かと思います。外側 ポケット1内側カード入れ12札入れ2ジップ付き小銭入れサイズタテ 10ヨコ 20マチ 2.5大手リサイクルショップ購入品です。
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