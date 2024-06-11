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Paul Smith ポールスミス 長財布ポールドローイング 濃紺
商品番号 Y14630170054
商品名

Paul Smith ポールスミス 長財布ポールドローイング 濃紺
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスの長財布です。角擦れもなく、表面もきれいだと思いますが、右側に形崩れがあります。左から4.5cmぐらいのところも少しへこみがあるようです。その分お安い価格になっていますので、気にならない方にはとてもお買い得かと思います。外側　ポケット1内側カード入れ12札入れ2ジップ付き小銭入れサイズタテ　10ヨコ　20マチ　2.5大手リサイクルショップ購入品です。
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