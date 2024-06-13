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【菅田将暉】ダブル セットアップスーツ 2ピース グレー ストライプ
商品番号 K69723748295
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【菅田将暉】ダブル セットアップスーツ 2ピース グレー ストライプ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,935 円
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商品詳細

【まとめ買いでお得✨】フォローで『5%OFF!』2点購入以上購入で『10%OFF!!』↑まとめ買い購入時は、フォローと購入される商品名をコメントください❤️-----------------------------------------------■ブランド:Aureate-----------------------------------------------■サイズ詳細：YA-S（160〜165cm）※細身上着丈【72cm】肩幅【43cm】身幅【50cm】袖丈【54cm】ウエスト平置き【46cm】下総丈【93cm】股上【28cm】股下【68cm】わたり幅30cm】裾幅【22cm】ウエスト平置き【37cm】※約74cm-----------------------------------------------■色：グレー写真をご参考ください-----------------------------------------------■商品説明ダブルセットアップスーツ2ピース背抜きグレーストライプタック古着成人式パーティ背抜き×ウール100%生地でオールシーズン着用いただける生地感になっております✨■素材表地：毛100%裏地：記載無し■状態左側の袖、左側の裾に一部引っかかり跡？がございます。また、スラックス中央部にシミ箇所ございます。※写真8〜10をご確認ください。予告無く再出品する事がございますのでご購入はお早めに！！-----------------------------------------------■取引時の注意点古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。梱包は丁寧にさせて、頂きます✨水や刺激に強い、専用袋に入れてお送りします。尚、発送方法は“ゆうゆうメルカリ便”にもご対応いたします。最後までご覧頂き、ありがとうございます╰(*´︶`*)╯❤️✨#AKINA♡フォロー割実施中！　　　　↑全商品見れます！商品番号　B1-10231
http://narcologia.ru/goods/peroration388415.html
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