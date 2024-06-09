JUNHASHIMOTO コート 1piu1uguale3 WJK AKM

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junhashimotoWINGCOLLARBLOUSONsize3(M)BLACKメルトン素材で上品なブルゾンです。size2(S)は中古で出まわりますが、タイトなシルエットなので、size3(M)は大変貴重です。174.60の体型で綺麗に着用できました。多少着用感はあります。普通の中古程度にお考えください。あくまで着用していた品ですので、神経質な方、新品のようなものを御希望される方はご遠慮ください。BACKLASHDICIANNOVEVENTITREA1923エムエークロスポールハーデンm_moriabccarpediemematyteCAROLCHRISTIANPOELLformeaugustaCherevichkiotvichkiarakiyuuACRONYMNILOSd.hygenA.FARTEFACTARMYOFMEcivilizedAKMKazuyukikumagaiTheviridi-anneDEVOAレインメーカーJuliusSTRUMSTUDIOUSOuretIncarnationIeribミハラヤスヒロラウンジリザードリチウムオムBackboneシェラックジョンローレンスサリバンラッドミュージシャンGuidiカルペディエムジョルジオブラットSiseVisvimノンネイティブUNDERCOVERName.auraleecomoliYAECAFilMelangeGraphpaperUnfiluniversalproductsSTUDIONICHOLSONOPROJECTKAPTAINSUNSHINECristaSeyaNEATCHICSTOCKSLownnTHEINOUEBROTHERSJonstonsFalieroSartiStevenAlanMARGARETHOWELLorslowENGINEEREDGARMENTSNEEDLEShenderschemeformeyotsubaN.HOLLYWOODAndersenAndersenMACKINTOSHTEATORAJ.M.WESTONAldenPORTVELMINOTAUR