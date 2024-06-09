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ヴィンテージコイン　シルバーリング　指輪　25号#インディアンジュエリー
商品番号 H88447699653
商品名

ヴィンテージコイン　シルバーリング　指輪　25号#インディアンジュエリー
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバーインディアンジュエリー好きにおすすめ！商品＝ヴィンテージコインシルバーリング素材＝1918年製マーキュリーダイム銀貨リング部分はsilver950です。サイズ＝25号状態＝新品未使用ですがハンドメイドによるスレキズあります。送料＝無料ハンドメイド品のため、神経質な方の購入はお控え下さい。♯ネイティブアメリカンヴィンテージナバホホピズニお守り魔除け民族雑貨ラリースミスノースワークスサンシャインリーブスゲーリーリーブスエディソンサンディスミスレイアダカイブルースモーガンアーノルドグッドラックジェネバラモーンラッキージョンロンハーマンナバホ族Sterlingスターリングnavajo
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