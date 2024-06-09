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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバーインディアンジュエリー好きにおすすめ！商品＝ヴィンテージコインシルバーリング素材＝1918年製マーキュリーダイム銀貨リング部分はsilver950です。サイズ＝25号状態＝新品未使用ですがハンドメイドによるスレキズあります。送料＝無料ハンドメイド品のため、神経質な方の購入はお控え下さい。♯ネイティブアメリカンヴィンテージナバホホピズニお守り魔除け民族雑貨ラリースミスノースワークスサンシャインリーブスゲーリーリーブスエディソンサンディスミスレイアダカイブルースモーガンアーノルドグッドラックジェネバラモーンラッキージョンロンハーマンナバホ族Sterlingスターリングnavajo
http://narcologia.ru/goods/hesitantly117884.html
http://narcologia.ru/goods/peroration259515.html
http://narcologia.ru/goods/calling812650.html
ヴィンテージコイン シルバーリング 指輪 25号#インディアンジュエリー
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