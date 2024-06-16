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ナチス　nazi リング　30s
商品番号 X57187510971
商品名

ナチス　nazi リング　30s
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナチスのリングです。100年程前のアンティークリング。サイズは18号と19号の間くらいです。30sという古さもそうですが、位の高い人物や戦績を挙げた優秀な兵士のみしか身につけることが許されていなかったため、そもそもの球数が少ないです。ナチスということで今後はより入手も困難になるでしょう。ぜひ。
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