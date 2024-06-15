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VINTAGE SILVER RING シルバー リング 指輪 25号 梵字
商品番号 D26887741046
商品名

VINTAGE SILVER RING シルバー リング 指輪 25号 梵字
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ:25号カラー:シルバーコンディション:【B】使用感の目立たない商品素材:SILVERリユースショップ購入　　　　トレンドのTHENORTHFACEノースフェイスやコロンビアなどのアウトドアスタイル、adidasスウェットトレーナーパーカーTシャツコーデュロイパンツやNIKEスキニージョガートラックパンツなどと合わせてのスポーツMIXスタイルなどにもオススメです。90sなどビンテージパーカーやナイロンジャケットスウェットトレーナーなど古着MIXや個性派ファッション個性的でオシャレが好きな方にもオススメです。ユニセックスで着用できると思います。女性がビッグシルエットやオーバーサイズで着ても可愛いと思います。念のため神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。/2023080105
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