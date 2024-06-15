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supreme✖️VUITTONコラボの限定発売キーホルダー
商品番号 L64298835019
商品名

supreme✖️VUITTONコラボの限定発売キーホルダー
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 14,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

supreme✖️VUITTONコラボの限定発売キーホルダー限られた顧客しか購入することができず発売当時かなりのプレミアがついておりました。東京のVUITTON青山店にて購入いたしました。裏面の変色が見られるためお安く出品させていただきたいと思います。#ヴィトン#キーホルダー#キーリング#supreme#シュプリーム
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