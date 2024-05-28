タキシード　4点セット

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商品詳細
カラー···ブルーリボン付きです。10万円程で購入し結婚式の時に1度使用しました。汚れ傷などなく全てクリーニング済みです。他のサイトでも出品しているので早めにご購入お願いします。出来るだけ丁寧に包装しますが素人ですのでご理解下さい。
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