イタリアンレザー 折り財布 高級牛革メンズ レディース 大容量 軽量 薄型 便利

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通常価格10800円→4500円新品未使用 送料無料【素材】イタリアンレザー高級牛革【色】茶色【サイズ】横10cm縦9.8cm厚さ1.5cm【重量】78g大人気なレディース折り財布、小銭入れ薄いの財布です、柔らかいし軽いです。カード入れ×8小銭入れ×1札入れ×2【イタリアンレザー高級牛革】植物タンニンなめしは経年変化が楽しめる多数の工程と長い時間をかけた植物タンニンなめしで作られたイタリアンレザーは、革の自然な風合いや手触りが楽しめつつ、経年変化が楽しめるのも大きなポイントです。経年変化とは、使いこむうちに革の艶や色の深みが増して、あなただけの革製品に美しく変わっていくことを指します。他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バック(カバン鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。よろしくお願いいたします。メンズレディース本革 レザー羊革トーンオイルヌメ革ハンドメイド皮革かばん鞄レザークラフトfesフェスズッケロズッケロフィラートRobitaロビタgentenゲンテンカンミアルベロオールドコーチイルビゾンテダコタリンネルキナリノHERZ土屋鞄クレドランロンハーマンCI-VAチーバBREEブリーヌメ革シンプル