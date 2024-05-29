jinハンドメイドキーリング黒30スイング

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#jinレザーハンドメイド一覧HTC.RRL.CALEE等にも使用されるスタンダードリベット社の高級スタッズと上質な厚手のカウレザーを使用して作成致しました。約レザー全長30cm横幅1.5cm厚み2.2mm金具約4.5cmになります。最上級の牛革『カーフスキン』を使用しております。カーフスキンとは、生後6ヶ月以内の子牛の革。牛革の中でも、もっとも上質な素材で取れる量も少なく高価とされています。スタッズに関してニッケルとなります。経年変化をお楽しみ頂けます。ナスカンについてビンテージ加工を行っており新品時よりくすんだ加工をしております、手作業の為ムラがあります。リング付きです。RRLWACKOMARIAワコマリアBEDWIN\u0026THEHEARTBREAKERSベドウィンアンドザハートブレーカーズSupremeシュプリームNEIGHBORHOODネイバーフッドchallengerチャレンジャーtenderloinテンダーロインCALEEキャリーAtLastアットラストCRIMIEクライミーWEIRDOウィアードRADIALLラディアルWTAPSダブルタップスGLADHANDグラッドハンドHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーGOLDゴールドNeedlesニードルスTROPHYCLOTHINGトロフィークロージングAURALEEオーラリー、マルジェラHenderschemeエンダースキーマREDWINGレッドウイングgoro'sゴローズFREEWHEELERSフリーホイーラーズ、ロンハーマン、クロムハーツ、リアルマッコイズ、タトゥースタジオヤマダ等アメカジ、ストリート、バイカー、ビンテージ好きにもオススメです。