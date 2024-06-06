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MASSES RIB BONE JKT
商品番号 H45211456656
商品名

MASSES RIB BONE JKT
ブランド名 マシス
特別価格 税込 14,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RIBBONEJKT新品未使用定価51,700円▪️MaterialCotton100%【L】着丈74cm・身幅68cm・袖丈67.5cm・肩幅60cm▪️MadeinJAPAN中目黒に本店を構えるMASSES（マシス）オフィシャルオンラインストアCONCEPT日本のストリートシーンを牽引してきた鶴岡正吾氏と前原完治氏が手掛けるブランド混沌とした情報を楽しく前向きに捉え、そこから溢れでたエレメントをリミックス、マッシュアップし、時には逆のベクトルで商品を作ります。過去はバックミラーで確認しながら前進します。きっとそのフィーリングは、思考や感情など個人的な枠組みを皆で共有できるような、ポピュラリティーを得られる、新しいバランスの提案ができると信じています。#MASSES#木村拓哉マシスMASSESエムアンドエムM\u0026MポークチョップポークチョップガレージサプライPORKCHOPチャレンジャーCHALLENGERネイバーフッドneighborhoodラッツRATSサムズSAMSHWYランプグローブス東京インディアンズスタンダードカリフォルニアキムタク木村拓哉長瀬智也素材···コットンジップ・ボタン···ボタン留め
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