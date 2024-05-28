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ハイカットスニーカー/DUNK HIGH
商品番号 J94253141264
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ハイカットスニーカー/DUNK HIGH
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,145 円
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商品詳細

サイズ多少あわなかったため出品します。一回しか履いていないためほ未使用に近いです。ご検討よろしくお願いします。
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