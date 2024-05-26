Dormeuil プリンスオブウェールズチェック 3Pスーツ

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商品詳細
買って良かった度★★★★★良かった点:水色が入ったプリンスオブウェールズチェック。春夏にとても映えた。出品理由:サイズが合わなくなったため。\u003c————————————————————————\u003eノーブランド(オーダースーツ)生地:ドーメル色:グレー/ブルー素材:ウール100%\u003cジャケット\u003e肩幅:41.5cm着丈:71cm袖丈:60cm\u003cウエストコート\u003e着丈:55cm胸囲:95cm\u003cトラウザース\u003e裾幅:21cmわたり幅:32cmウエス:71cm股下長さ:76cm\u003c————————————————————————\u003e#cucinelli#brioni#canonico#lardini#loropiana#tagliatore#tatras#zegna#hackettlondon#drakes
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