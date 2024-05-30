バブアー×キャプテンサンシャイン別注 フードマウンテンパーカ 38

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新品キャプテンサンシャインフードマウンテンパーカジャーナルスタンダード別注★ノンオイルフード付きブルゾンこちらは武骨な男のブルゾンでいいです。生地もいいし細部に凝っていて裏地もメッシュでおしゃれ。値段が高いのもわかります。カラー：ベージュサイズ：38実寸(平置き)身幅69cm着丈75cmゆき丈87cm素材：表地綿100％裏地ポリエステル100％(裏地背裏メッシュ)定価：62700円アウトドアを意識した、しっかりした綿を使い丈夫、キャンプなどにも最適。(生地は少し硬く感じます。)商品説明(メーカーホームページより)トラディショナルなプロダクトやファッションの時代背景を大切にしながらも、それらをモダンにアップデートした細やかなものづくりを行うKAPTAINSUNSHINE（キャプテンサンシャイン）。今シーズン、同ブランドと英国屈指のアウトドアブランドBarbour（バブアー）によるコラボレーションが再び実現しました。デザインやパターンから完全オーダーしたフィッシングジャケットをオマージュしたモデルとBarbourの代名詞であるスペイジャケットをデザインベースとした1型は必見です。何気ない日常にもしっかりと寄り添ってくれるスタイリングをご紹介。尚、発送時にたたみじわが発生しますのでご理解ください。