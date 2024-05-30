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ブレスレット\u0026ウォレットチェーン
商品番号 S99781999089
商品名

ブレスレット\u0026ウォレットチェーン
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブレスレット\u0026ウォレットチェーンブレスレット約22cm重さ約90gウォレットチェーン約67cm重さ約230g両方ともシルバーではありませんが重量がそれなりにあるので安物感は個人的にはないと思います。多少使用感よごれあり。中古品に理解のある方に
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