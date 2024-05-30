ブレスレット\u0026ウォレットチェーン

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商品詳細
ブレスレット\u0026ウォレットチェーンブレスレット約22cm重さ約90gウォレットチェーン約67cm重さ約230g両方ともシルバーではありませんが重量がそれなりにあるので安物感は個人的にはないと思います。多少使用感よごれあり。中古品に理解のある方に
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