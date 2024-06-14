カードケース　本革　名刺入れ　沖縄　オリオンビール　革製品

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商品詳細
素材···本革レザーベースオキナワという沖縄県浦添市の革製品ブランドの名刺入れです。浦添織をあしらったデザインとなっています。中にはオリオンビールの刻印が入っている限定品のようです。レザーベース沖縄のホームページを見ると、同様の商品は新品で6000円ほどでした。数年前に知人から譲り受けましたが、使う機会はなく自宅保管していました。商品の状態は未使用ですが、いただいた当初から傷のような線がいくつか見られます。表面と裏面の写真をご参照いただければと思います。目立つものではありませんが、神経質な方はご遠慮を頂けると幸いです。値下げ交渉も承ります。お気軽にメッセージを頂けると幸いです。
http://narcologia.ru/goods/calling287150.html
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