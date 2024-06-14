美品✨ ディオール ヴィンテージ CD柄 ダブル セットアップスーツ カーキ

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DSNo.231✨即購入大歓迎です✨数多くある商品の中からご覧頂き有難う御座います。ChristianDiorのヴィンテージセットアップスーツです✨無地の薄緑カーキ✨️カシミヤ混✨️写真では見えづらいですが、アルファベットでネーム刺繍があります。使用感はあまりなく、美品です✨️冠婚葬祭ビジネスフォーマル商談面談卒業式結婚式二次会パーティー成人式入学式ロゴ★サイズジャケットサイズ表記【平置き寸法】（cm)着丈74身幅55肩幅45袖丈 58スラックスサイズ表記【平置き寸法】（cm)ウエスト82ヒップ98股上29渡り幅31股下70裾幅22.5★仕様・ジャケットダブル2B/ピークドラペル/開き見せ/総裏/ノーベント・スラックスツータック/裾シングル★商品状態ネーム刺繍がありますが、裏地と色が近いのでご使用の際は目立ちません。使用感はあまりなく、美品です。★カラー・写真にてご確認お願いします。(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承ください)★素材・写真にてご確認お願いします★その他シャツ、ネクタイは撮影用で付属致しませんのでご了承ください。-------------------------------------------------------★様々なカテゴリーの物を出品しています✨下記ハッシュタグよりご覧ください。随時更新予定なのでフォローよろしくお願いします(•̀ㅂ•́)و✧#もちねこ古着一覧#もちねこ古着メンズスーツ↑コチラをタップしてから、画面左上の□販売中のみ表示をチェックしてください。