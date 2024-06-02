【本日限定値下げ】 クロムハーツ　ラベルリング　silver925 インボイス付

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【期間限定値下げ】本日限定32000円→31000円！明日にはまたお値段戻させて頂きます。断捨離のため、お安く出品します。匿名で24時間以内に発送いたします！ラベルリング 9号 silver9252014.3に南青山のクロムハーツで購入しました。インボイス、箱、専用クロス、リボンをおつけします。インボイスは、個人情報は切り取らせていただきます。使用感はありますが、画像をみて納得して頂いた方には、まだまだお使いできると思います。男性にはピンキーリングとして使用できるかと思います。別サイトでも出品していますので、購入の際はコメントください。