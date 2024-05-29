☆美品☆ ポールスミス スーツ セットアップ シングル 3B

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商品詳細
⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください。【ブランド】ポールスミスロンドンPaulSmithLONDON【アイテム】スーツセットアップシングルスリーボタン3B紳士服【サイズ】サイズS袖丈 約58.5cm身幅 約51cm肩幅 約44cm着丈 約72cmウエスト 約70cm股上 約33.5cm股下 約65cm裾幅 約20.5cm素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。【カラー】ネイビー系紺色【状態】多少の使用感はありますが、目立った傷や汚れなく綺麗な状態です。細かい状態は写真にてご確認をお願いします。トラブル防止のため神経質な方はご購入をお控えください。★フォローで割引き致しますので、ご希望の方はコメントお願いします♪〜4,999円→200円off5,000〜9,999円→400円off10,000円以上→600円off※値引き交渉後のフォロー割は対応しかねます。※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどのない完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。
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