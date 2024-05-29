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☆美品☆ ポールスミス スーツ セットアップ シングル 3B
商品番号 X95629749625
商品名

☆美品☆ ポールスミス スーツ セットアップ シングル 3B
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,667 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください。【ブランド】ポールスミスロンドンPaulSmithLONDON【アイテム】スーツセットアップシングルスリーボタン3B紳士服【サイズ】サイズS袖丈　約58.5cm身幅　約51cm肩幅　約44cm着丈　約72cmウエスト　約70cm股上　約33.5cm股下　約65cm裾幅　約20.5cm素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。【カラー】ネイビー系紺色【状態】多少の使用感はありますが、目立った傷や汚れなく綺麗な状態です。細かい状態は写真にてご確認をお願いします。トラブル防止のため神経質な方はご購入をお控えください。★フォローで割引き致しますので、ご希望の方はコメントお願いします♪〜4,999円→200円off5,000〜9,999円→400円off10,000円以上→600円off※値引き交渉後のフォロー割は対応しかねます。※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどのない完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。
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