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ジャスティンデイビスDIGNITYリング１７号
商品番号 X28076759392
商品名

ジャスティンデイビスDIGNITYリング１７号
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 3,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ゴールド自己紹介を必ずお読みください！去年の７月に購入して２度使用しました！こちらのカラーは店舗品切れで受注生産となっており70日かかるので希少だと思います。#ゴールドアクセサリー#メンズアクセサリー#量産型#ぴえん系#ヴィジュアル系#V系#シルバーアクセ#シルバーアクセサリー#クロムハーツ好きさんに！
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