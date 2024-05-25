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【超美品】SAINT LAURENT キーケース
商品番号 H89647834704
商品名

【超美品】SAINT LAURENT キーケース
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 13,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SAINTLAURENTパリスリムキーケース（グレイン・ド・プードルエンボスレザー）パリで購入した純正品です。レシートもおつけいたします。定価49,500円（日本）2回使用しました。よろしくお願いします。カラー···ブラック
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