【超美品】SAINT LAURENT キーケース

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商品詳細
SAINTLAURENTパリスリムキーケース（グレイン・ド・プードルエンボスレザー）パリで購入した純正品です。レシートもおつけいたします。定価49,500円（日本）2回使用しました。よろしくお願いします。カラー···ブラック
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