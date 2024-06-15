タディ\u0026キング TADY\u0026KING レギュラーホイール

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TADY\u0026KINGタディ\u0026キング＊レギュラーホイールSV＊付属品:巾着袋[MATERIAL]SV925[SIZE]ホイール直径 約1.8cm多少の使用感があります。購入後の返品交換の対応は致しかねますのでよろしくお願い致します。材質···シルバーカラー···シルバー