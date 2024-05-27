DAKS Men's　2つ折り財布　黒　未使用

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商品詳細
値下げいたしました財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...牛革 ポリ塩化ビニルサイズ 11✕９.5札入れ 2分割小銭入れカード入れ 4枚収納可ご覧いただきありがとうございます。頂いたまま 保管しておりました。箱に 少々痛みがあります。よろしくお願いいたします。厚みがギリギリですので 簡易包装です。箱がつぶれて届く場合があるかもしれません。ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。
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