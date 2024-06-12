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クロス•スクエア•SILVER RING
商品番号 W97763514990
商品名

クロス•スクエア•SILVER RING
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オリジナルブランドDON-H(ドンアッシュ)のハンドメイドアクセサリーになります。OVERスケールリング(ポテリング)がドンアッシュの流儀です。厚みのあるクロスリングになります。スクエアにデザインを施してあります。人差し指や小指にすると横からの見た目もかなりのインパクトが有るデザインになっています。スタイリッシュなイメージです。男性にも合うユニセックスリング。是非。色:シルバー(silver)サイズ:12号内径:直径17.5mmリング幅上部:23.0x20.2mmリング幅下部:4.3mm素材:silver925stone:-#シンプル#指輪#リング#ドンアッシュ#ユニセックス　#メンズ#ワイルド#レディース#クロス#シルバーリング#ピンキーリング#silverling#カジュアル#韓流#シルバー☑️お手入れ汗などによるクスミが出て気になった場合はクロスで磨いて綺麗にしてあげて下さい。☑️必ずプロフィールをお読み下さい。お願い、お約束事が記載されています。☑️ハンドメイドによる作品になります。心を込めてお作りしておりますが多少の歪みや傷がありますが風合いや雰囲気としてご理解頂ける方のみお願い致します。
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